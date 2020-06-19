بعد تداول فيديو على الفيس بوك.. شاب يساعد الشرطة في ضبط حرامية البطاريات في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على المتهمين في واقعة سرقة بطارية سيارة عقب تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدائرة قسم البساتين.

وتابعت أجهزة مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام شخصين "أحدهما يستخدم عكاز طبي" يستقلان سيارة فان بسرقة بطارية من داخل سيارة أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

بالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه قرر باكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو لسالفي الذكر، أثناء قيامهما بارتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

Advertisements

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تحديد مرتكبي الواقعة ("لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة احدهما" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سىء النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.