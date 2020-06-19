البيئة: إزالة 3 أطنان مخلفات من مياه دهب ومخر سيل المسبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بقيام عدد من الغواصين بمدينة دهب بتنظيم حملة نظافة تحت الماء بمناطق اللاجونة وسقالة مسطحات دهب ومنطقة مخر سيل المسبط واللايت هاوس ومنطقة وادي قنى بالتعاون مع محمية نبق لحماية التنوع البيولوجي.

وأوضحت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم الجمعة، أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.

وشارك في الحملة 104 غطاسين على مدار ثلاثة أيام لحماية التنوع البيولوجي متخذين كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة معربين عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كمية كبيرة من المخلفات تقدر بحوالي 3 أطنان تقريبًا وتنوعت المخلفات بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها، وتم نقلها إلى المدفن الصحي بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة.