نائب وزير الإسكان يتابع أعمال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة تقدم خطط العمل الخاصة بالجهاز، وتم استعراض الخطوات التي تمت بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم علي النتائج (SRSSP PforR) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وفريق العمل بالجهاز بالإضافة إلى فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات.

وأكد إسماعيل، ضرورة استمرار التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات والجهاز من خلال الاجتماعات عبر تقنية "فيديو كونفرانس" حتى يمكن متابعة الأعمال بشكل دوري.

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ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الشكر لأعضاء الجهاز على حجم وسرعة الإنجاز في مرحلة جمع البيانات التي قام بها فريق عمل الجهاز بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى المشروع بالمحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية.

كما تم التأكيد على دور الجهاز في حماية المستهلك والدعم الذى سيتم تقديمه إلى الجهاز لتعزيز أدائه ودوره.

واستعرض فريق العمل بالجهاز ما تم إنجازه بخصوص هذه الدراسة البحثية.

وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الدراسة تعتبر من صميم عمل الجهاز، وتؤكد دور الجهاز في حماية المستهلك.