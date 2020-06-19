مصر | ضبط 3562 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وجاء ذلك تنفيذًا لصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

إحباط ترويج 16 طن عطور محظور تداولها على الأهالي بأكتوبر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 15،800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج، 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائي، 15000 قطعة إستيكر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار أجهزة الأمن بالجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، 250 كيلو ذبائح ضأن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ علي الصحة العامة لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بناءآ علي قرار النيابة الصادر في هذأ الخصوص.

ضبط مدير ثلاجة مخالفة بالجيزة لحيازته 7.490 طن سلع غذائية

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 7.490 طن سلع غذائية عبارة عن مقطعات لحوم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.