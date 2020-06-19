مصر | بمناسبة ثورة 30 يونيو.. الداخلية توزع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بمناسبة ثورة 30 يونيو.. الداخلية توزع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توزع وزارة الداخلية، من خلال مبادرة "كلنا واحد"، السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأسرة المصرية.

وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية، العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا لتحفيف العبء عن كاهلهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

وفى سياق منفصل.. ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وجاءت أبرز القضايا كالتالي:

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ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2،740 طن "لحوم مُجمدة – كبده") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 9 طن ("دقيق فاخر - أرز أبيض – مكرونة") بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 65000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب والإستيلاء على أموال الدعم لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمستحقين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.. أسفرت عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مبلغ وقدره (1871990) جنيه مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى المُدعم ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

وكما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (294) قضية بإجمالى مضبوات (76481) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.