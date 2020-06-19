مصر | إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة ومتعفنة على الأسواق بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة ومتعفنة على الأسواق بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، ثلاجة لحوم غير مرخصة، بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، لقيام صاحبها بإعادة تصنيع اللحوم والدهون غير الصالحة للإستهلاك الآدمى وتوزيعها على المحلات والطاعم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوراق بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم والدهون غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها مفروم، وطرحها للبيع وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسببًا بذلك أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهداف الثلاجة المشار إليها وضبطه، وعُثر بداخل الثلاجة على 5،5 طن دهون حيوانية، لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس وجميعها بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع الأغذية والتصدى لمحاولات الغش التجارى للحفاظ على صحة المواطنين.