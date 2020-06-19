مصر | إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة ومتعفنة على الأسواق بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة ومتعفنة على الأسواق بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، ثلاجة لحوم غير مرخصة، بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، لقيام صاحبها بإعادة تصنيع اللحوم والدهون غير الصالحة للإستهلاك الآدمى وتوزيعها على المحلات والطاعم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوراق بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم والدهون غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها مفروم، وطرحها للبيع وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسببًا بذلك أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهداف الثلاجة المشار إليها وضبطه، وعُثر بداخل الثلاجة على 5،5 طن دهون حيوانية، لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس وجميعها بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك إستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع الأغذية والتصدى لمحاولات الغش التجارى للحفاظ على صحة المواطنين.
إحباط ترويج 16 طن عطور محظور تداولها على الأهالي بأكتوبر
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 15،800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج، 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائي، 15000 قطعة إستيكر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار أجهزة الأمن بالجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، 250 كيلو ذبائح ضأن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين للحفاظ علي الصحة العامة لهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بناءآ علي قرار النيابة الصادر في هذأ الخصوص.
ضبط مدير ثلاجة مخالفة بالجيزة لحيازته 7.490 طن سلع غذائية
وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 7.490 طن سلع غذائية عبارة عن مقطعات لحوم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.