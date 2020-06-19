مصر | ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 7 كيلو هيروين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 7 كيلو هيروين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في استهداف بؤرة شديدة الخطورة للاتجار في المواد المخدرة وضبط 8 عناصر إجرامية بحيازتهم قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيل عصابي مكون من (8 عناصر من ذوى السوابق الإجرامية بمنطقة البراجيل بدائرة مركزي شرطة "كرداسة – أوسيم") تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني ومشاركة فاعلة لقطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحيازتهم (16 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام، وكميات مجزئة على لفافات لذات المخدر وزنت 2،800 كيلو جرام.. بإجمالي 6،800 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وكما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 10 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من فوارغ الطلقات)، وكذا (3 ميزان حساس – نظارة ميدان – 23 هاتف محمول – سلاح أبيض – مبلغ مالى قدره 208935 جنيها – 5 دراجات نارية" أربعة منهم بدون لوحات معدنية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر.. تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (6 أشخاص) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى استقطاب المواطنين للاتجار بالأعضاء البشرية، والإشراف الكامل على كافة التحاليل والإجراءات لنقل وزراعة الأعضاء مستغلين أحد المراكز الطبية بالإسكندرية فى إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والإسكندرية والإدراة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط (5 أشخاص)، وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على (3 هواتف محمولة تحوى عدد من الرسائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية بأسماء مختلفة – روشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية – 9 إيصالات توريد مبالغ مالية – صور ضوئية لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة – مجموعة من الأوراق خاصة بعملية جراحية لأحد الأشخاص – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة – صور ضوئية لإقرار تنازل بين المتلقى والمتبرع – صور ضوئية لعدد 2 شيك بنكى - تحاليل طبية وأشعة بأسماء مختلفة – 5 كروت إئتمانية لبنوك مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد المتهمين – حوالات بريدية – العديد من إيصالات الأمانة منها موقع على بياض – صور لشهادات ميلاد).

وجاء ذلك، استمرارًا لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين في ارتكابها لا سيما الجرائم التي تتعلق بالاتجار بالبشر.