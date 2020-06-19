مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت أجهزة مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمًا قيام شخصان "أحدهما يستخدم عكاز طبي" يستقلان سيارة فإن بسرقة بطارية من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه، قرر باكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو لسالفي الذكر حال قيامهما بارتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تحديد مرتكبى الواقعة ("لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة احدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سيء النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.