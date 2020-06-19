مصر | "الداخلية" تخذ الإجراءات الوقائية لتعقيم لجان الثانوية العامة للنزلاء (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تخذ الإجراءات الوقائية لتعقيم لجان الثانوية العامة للنزلاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نسق قطاع السجون، مع وزارة التربية والتعليم، لتجهيز عدد من اللجان امتحانات الثانوية العامة بالسجون المختلفة.

وبدأ القطاع، باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم كافة اللجان ومحيطها الخارجي بشكل كامل وتوفير التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق مع مراعاة تخفيض الأعداد داخل اللجان والحرص على مسافات التباعد بين النزلاء.

ويأتي ذلك تفعيلًا لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلي من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.

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وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، في كشف غموض واقعة مقتل مزارع، ببني مزار بالمنيا، وضبط مرتكبيها.

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بالعثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعي مابين قريتين بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا عن تحديد شخصية المجنى عليه (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار)، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل ملابس- زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وقرر الأول بسابقة إقتراضه وزوجته مبلغ 60 ألف جنيه من المجنى عليه وتعثرهما فى سداد الأقساط ونظرًا لإلحاح المجنى عليه وتهديده لهما عقدا العزم على التخلص منه، حيث استدرجاه لمحل إقامتهما بدعوى سداد الأقساط مقابل الحصول على إيصالات الأمانة وقاما بخنقه وأجهزا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بعدة طعنات أودت بحياته ثم قاما بوضعه داخل جوال ونقله بسيارة ملاكى وإلقاء جثته بمكان العثور وإشعال النيران به، وبإرشادهما تم ضبط (الأداة المستخدمة "سكين"، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - 20 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المتهمين").

وضبط رجال مديرية أمن القاهرة، 7 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في حجب السجائر عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها من دون مبرر.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من:

(مسئول عن مخزن لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة الأزبكية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن الأسواق والتصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا فضلًا عن حيازته سجائر مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1050 علبة سجائر ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

(مسئول عن محل لبيع السجائر كائن بذات الدائرة) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (1000 علبة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

(مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (264 علبة سجائر "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.