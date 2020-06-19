أخبار مصر | ننشر الدليل الاسترشادي لتشغيل المواقع السياحية والأثرية في مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر الدليل الاسترشادي لتشغيل المواقع السياحية والأثرية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد توقف النشاط السياحي والطيران الدولي منذ منتصف مارس ٢٠٢٠ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، قامت الحكومة المصرية بوضع مجموعة من الضوابط للسلامة الصحية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

واعتمدت وزارة السياحة والآثار "شهادة سلامة صحية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرف السياحية المختصة كشرط أساسى للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل واستقبال الزائرين والسائحين وممارسة الأنشطة السياحية.

وأصدرت الوزارة دليلًا استرشاديًا إلى التعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتقرر استئناف النشاط السياحي تدريجيًا بناء على تلك الضوابط، بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز تم خلالها تعقيم كافة المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف بجمهورية مصر العربية، وتدريب وتوعية العاملين على العمل في ظل الظروف التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا للاشتراطات والضوابط المستحدثة.

أولًا: الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر

١- الإجراءات قبل صعود المسافر على متن الطائرة:

• يلتزم الراكب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية، قبـــــل تسلــم الــ Boarding Passينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد، ولم يخالط أي مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة خلال الـ ١٤ يومأ السابقة على تاريخ سفره إلى مصر، وأنه في حالة ظهور أية أعراض عليه خلال مدة إقامته في مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به، كما يقر بأن يكون حاملًا وثيقة تأمين طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته من مصر.

ويقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر.

• يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة (قبل موعد السفر بـ ٤٨ ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم. ثانيًا إجراءات احترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية • تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة. • ارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة). • تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط. • توفيرUniversal Protection Kit تحتوى على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة. • حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة. • تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها (الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة). • تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم. ثالثا إجراءات احترازية عند وصول المسافر إلى المطارات المصرية • التزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية. • الالتزام بارتداء الكمامات للمسافرين ولجميع المتواجدين داخل المطار. • الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في المطار. • قياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار. • تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة. ضوابط عامة لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية أولا ضوابط تشغيل المنشآت • حصول المنشأة الفندقية والسياحية على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، والالتزام بكافة الضوابط المستحدثة شرط إلزامي للتشغيل. • الخضوع للتفتيش الدوري من قبل اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والغرفة المختصة والشركات الدولية المتخصصة في مجال السلامة الصحية. • حال ثبوت مخالفة لأي من الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المنشأة، ووقف نشاطها. • قيام مدير المنشأة الفندقية بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، واتخاذ إجراءات رادعة تجاهه حال الإخلال بأي منها. • الإعلان عن الاشتراطات الوقائية المتبعة لاطلاع السائحين والزائرين عليها بكافة المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف. ثانيا النظافة والتعقيم • تعقيم وتطهير الأماكن العامة والأسطح بصورة منتظمة. • توفير معقمات الأيدي بكافة الأماكن. • تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم في المنشآت الفندقية والسياحية. • الحفاظ على التهوية الجيدة، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف المركزي. • التخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارتي الصحة والسكان والبيئة. • تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمناشف يوميًا. ثالثا دورات المياه • الالتزام بالتعقيم وتطهير جميع نقاط التلامس بشكل منتظم. • القيام بالتهوية الجيدة بشكل منتظم. • توفير أدوات التعقيم والصابون السائل. • توفير المناديل الورقية فقط. • توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس. رابعًا المصاعد • تشغيل المصاعد بنسبة ٥٠٪ من طاقتها الاستيعابية كحد أقصى، ووضع علامات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف داخل المصعد. • التزام الركاب وعامل المصعد بارتداء الكمامات داخل المصعد. • الالتزام بتعقيم وتطهير المصاعد وجميع نقاط التلامس بها بشكل منتظم. إجراءات السلامة الصحية للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المصرية • التشغيل بنسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة الفندقية والسياحية كحد أقصى (لحين إشعار آخر). • قياس درجات الحرارة يوميًا لجميع العاملين، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها. • توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين. • الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل. • عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية. • توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم، وضرورة إخطار إدارة المنشأة بظهور أية أعراض على أحد منهم، أو على أحد من الزائرين والنزلاء. • التزام المنشآت الفندقية بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط). ويقضي العاملون بالمحافظات الساحلية فترة حجر صحى عقب عودتهم من الإجازة وقبل تسلمهم العمل مرة أخرى، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين على إجازة ٦٠ يومًا على الأقل. ضوابط المنشآت الفندقية 1- استقبال النزلاء • قياس درجة حرارة النزلاء قبل دخول الفندق كل مرة. • تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق. • وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين النزلاء. • إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام. • التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني. التسكين في الغرف • عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، مع السماح بتواجد طفلين مرافقين فقط (أقل من ١٢ عامًا). • تزويد كل غرفة بـPersonal Protection Kit لكل نزيل تحتوي على أدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي). • تعقيم الغرف بالكامل وتهويتها لمدة ١٢ ساعة بين تسكين كل نزيل وآخر. • تهوية وتطهير الغرف والحمامات جيدًا بشكل مستمر. • توفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة. • تنظيف المفروشات المُتسخة والمناشف في درجة حرارة عالية. الصالة الرياضية والنادي الصحي بالمنشآت الفندقية • تطهير الأسطح ومنطقة الصالة الرياضية بشكل مستمر، مع الحرص على المسافات اللازمة بين الأجهزة. • غلق أماكن الاستحمام الملحقة بالصالة الرياضية (لحين إشعار آخر). • غلق الجاكوزي والساونا والبخار وجلسات المساج (لحين إشعار آخر). حمامات السباحة والشواطئ بالمنشآت الفندقية السماح باستخدام الشواطئ وحمامات السباحة. إجراء أعمال التطهير لحمامات السباحة بشكل منتظم. تطهير المنطقة المطلة على الشاطئ والمحيطة بحمام السباحة متضمنة الطاولات والأسطح وكراسي الاستلقاء للتشمس إلخ...بعد استخدام كل نزيل، وكذلك قبل وبعد أوقات التشغيل. الالتزام بمسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس. تسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ وحمامات السباحة في الغرف. الحد من الأنشطة الترفيهية الجماعية على الشواطئ وحمامات السباحة. كازينوهات ألعاب المائدة السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة بنسبة ٥٠٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية لها، مع التأكيد على استخدام كافة أدوات الوقاية الشخصية، والتطهير والتعقيم، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص. الحفلات والمناسبات: حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمنشآت الفندقية (لحين إشعار آخر). العيادات والمستشفيات: توفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان، مع وجود مستشفيات (حكومية وخاصة) مجهزة بالمحافظات السياحية. التعامل مع حالات الاشتباه أو إصابة السائح بفيروس كورونا المستجد في المنشآت الفندقية التزام السائح بإخطار إدارة الفندق وطبيب الفندق فور ظهور أية من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد عليه. قيام مدير المنشأة بإبلاغ وزارة الصحة والسكان عن أي حالة مشتبه فيها. تخصيص طابق أو منطقة محددة بكل فندق للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد وحالات الاشتباه، مع تحمل الفندق تكلفة الإقامة والإعاشة للسائح المصاب بالفندق. Advertisements نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى.

تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الأدوية والعلاج للمصاب بالفندق والمستشفى حتى يتماثل للشفاء. يقوم الفندق بتطهير الغرفة التي أقام بها السائح المصاب بعد نقله إلى منطقة الحجر الصحي أو المستشفى، على حسب الحالة، علما بأنه لن يتم غلق الفندق الذي تظهر فيه حالة إصابة.

يتم السماح لمرافقي السائح المصاب بنفس الغرفة، باستكمال إقامتهم في الفندق حتى شفائه دون أي تكلفة إضافية، كما يتم الكشف عليهم مجانًا بمعرفة وزارة الصحة والسكان، وعليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. في حال رغبة السائح المصاب العودة إلى بلده، لإتمام علاجه هناك، يتم ذلك على مسئوليته الشخصية مع قيامه بالتنسيق مع منظم الرحلات المتعاقد معه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة عند مغادرته مصر، وذلك بمعرفة وزارة الصحة والسكان.

يمكن للسائح السفر على رحلة أخرى (حال عدم تمكنه من السفر على رحلته) بالتنسيق مع منظم الرحلات في حالة الطيران العارض، وفي حالة قدومه إلى مصر على رحلة تابعة لشركات الطيران المصرية، يتم توفير حجز بديل له للعودة على نفس الشركة مع عدم فرض أية غرامات عليه. ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية)

صالة الطعام •تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى. •قياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول. •التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني. •حظر الـ “Open Buffet” مع السماح بالـ”Served Buffet” مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص. •ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و١ متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى ٦ أشخاص على المائدة الواحدة. •توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام. •الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع). •الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر. •حظر تقديم الشيشة. •حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم. •غلق أماكن ألعاب الأطفال. •الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ”Take Away” داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات. المطبخ • الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام. • الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ. • الالتزام بكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة. • إتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء. • توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس. تسري جميع ضوابط تشغيل الفنادق والمطاعم المذكورة سابقًا على المخيمات بالمحافظات السياحية.