أخبار مصر | "بعد عودة السياحة".. ننشر اشتراطات رحلات الغوص والسفاري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بعد عودة السياحة".. ننشر اشتراطات رحلات الغوص والسفاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة السياحة والآثار، دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء في هذا الدليل الضوابط والاشتراطات التي يجب اتباعها في الأنشطة البحرية ورحلات الغوص وحلات السفاري وجاءت كالتالي:

أولًا: الرحلات والأنشطة البحرية ورحلات الغوص:

أ. اشتراطات العاملين بمراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية:

• توعية العاملين بأعراض فيروس كورونا المستجد والسبل الوقائية للحد من انتشار العدوى.

• قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميا.

• إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وإلزام العاملين فى التنظيف والمطبخ ومحطات شحن وصيانة الإسطوانات ومعدات الغوص والقائمين على تنظيف معدات الإيجار بارتداء القفازات.

• تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الآمن.

• المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي ٦٠ يومًا.

• عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

اشتراطات منطقة الاستقبال وكافة الأماكن داخل مراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية:

• توفير المطهرات ومعقمات الأيدى بكافة الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال، مع استعمال أقلام أحادية الاستخدام.

• وضع لوحات ارشادية عن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

• منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد فى المركز أو المنشأة.

• التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

• ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن 1 متر على الأقل في حجرات التدريب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

• الالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم.

• الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.

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جاشتراطات تنظيف وتعقيم معدات الغوص والسنوركل والغوص الحر والأنشطة البحرية:

• تعقيم المعدات: المنظم Regulator - قناع الوجه والسنوركل - جهاز معادل الطفو BCD - بدلة الغوص عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز ١٠٪ (للتخفيف يضاف ربع كوب من الكلور (المبيض) على ٩٥،٤ لتر من المياه)، إذا كان المبيض بتركيز ٥% (للتخفيف يضاف نصف كوب من الكلور (المبيض) على ٩،٤ لتر من المياه).

• تنظيف وتطهير كافة المعدات بعد كل استخدام، والاحتفاظ بالمعدات المؤجرة (المرتجعة) التى لم تنظف بعد فى منطقة منفصلة عن منطقة تخزين المعدات النظيفة، واستبدالها بشكل متكرر لتجنب استخدام نفس المعدات بشكل منتظم.

• الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين، ويتعين على الزائرين تنظيف أجهزتهم الشخصية، وتشجيعهم على إحضار المعدات الخاصة بهم.

• غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة «بالكايت سيرف، الويند سيرف، التزلج على الماء، الباراشوت» بالماء وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.

اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفارى:

• العمل بنسبة إشغال ٥٠ ٪من اجمالى الطاقة الاستيعابية للزائرين على قوارب السياحية.

• قيام المنشآت بقياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى السقالات، والالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل وعلى متن اليخت.

• الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة الأسطح على اليخوت والقوارب السياحية.

• تشجيع الزائرين على إحضار إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفى حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام.

• الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد للماء والخروج منه، والسماح لشخصين فقط بالتواجد بمنطقة النزول والخروج من الماء على سطح القارب (الطبلية) لتجنب الزحام.

• توفير كافة أدوات الاسعافات الاولية والمعدات الوقائية الكافية على متن القوارب.

• توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.

• طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام (مع الالتزام بضوابط المطاعم والمطابخ المذكورة عاليه).

هـ. الإجراءات الوقائية فى حالة وجود إصابة بفيروس كورونا على متن يخوت السفارى:

• تخصيص أحد الكبائن على متن اليخت للحجر الصحي (على ألا تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفلي لليخت).

• إبلاغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأي من أعراض فيروس كورونا المستجد والالتزام بالعزل في الحجرة المخصصة لذلك على متن اليخت.

• تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن (قدر المستطاع) والحرص على دخول الهواء المتجدد داخل الكبائن.