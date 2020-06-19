أخبار مصر | غواصو دهب ينظمون حملة نظافة تحت الماء لحماية التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غواصو دهب ينظمون حملة نظافة تحت الماء لحماية التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: إن عددا من الغواصين بمدينة دهب قاموا بتنظيم حملة نظافة تحت الماء بمناطق اللاجونة وسقالة مسطحات دهب ومنطقة مخر سيل المسبط واللايت هاوس ومنطقة وادي قني بالتعاون مع محمية نبق لحماية التنوع البيولوجي.

وأضافت في بيان اليوم، أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.

وشارك في الحملة 104 غطاسيين على مدار ثلاث أيام لحماية التنوع البيولوجي متخذين كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة معربين عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كمية كبيرة من المخلفات تقدر بنحو 3 أطنان تقريبا وتنوعت المخلفات بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها، وقد تم نقلها إلى المدفن الصحي بالمدينة للتخلص منها بصورة آمنة.

ويأتي إقامة حملة النظافة استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون الجهات المعنية.