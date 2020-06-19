أخبار مصر | 34 فندقًا سياحيًا يتسلمون الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف العمل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 34 فندقًا سياحيًا يتسلمون الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن تسلم 34 فندقًا في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وحسب بيان الوزارة فهذه المحافظات هي محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومطروح، وأسوان، وبورسعيد، والدقهلية، وذلك بعد التأكد من استيفاء تلك الفنادق كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ومن ناحيته أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر كافة الاشتراطات وهي فنادق شيراتون سومه باي، وكاسكيدز، وأمبريال شمس، وصن وينجز وتر ورلد.

و8 فنادق في محافظة جنوب سيناء هي تركواز، ومارتيم جولي ڤيل الجولف، وايدن روك، وسي بيتش، وأمواج عيون شرم،وفندق ابروتيل بالاس، وفندق جاز بلفادير، وفندق هالومي.

إضافة إلى 10 فنادق في القاهرة الكبري استكملت كافة الاشتراطات أيضًا هي بيراميدز، وبيراميدز بارك، والواحة، وسميراميس انتركونتتنال، ومكسيم بالاس كمبنسكي، وفورسيزونز نايل بلازا، والنيل كمبنسكي، وهوليداي ان ستي ستار، وهورس هاوس، وسلمي.

وفندين في محافظة مطروح هما ريكسوس العلمين، وجولف بورتو مارينا، وفندق واحد في محافظة أسوان هو فندق أوسكار و6 فنادق في محافظة بورسعيد هي إيتاب بورسعيد "بورسعيد مصر للسياحة سابقًا"، ونيو كونتننتال، ودى لابوست السياحى، وهوليداى السياحى، وبانوراما، ورستا السياحي.

و3 فنادق بالمنصورة بمحافظة الدقهلية هي مكة السياحى، ومارشال الجزيرة، ومارشال المنصورة.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن إلى 266 فندقًا.

ولفت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.