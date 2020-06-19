أخبار مصر | بعد قرار عودة السياحة.. تعرف على شروط تشغيل المحال والأتوبيسات والليموزين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قرار عودة السياحة.. تعرف على شروط تشغيل المحال والأتوبيسات والليموزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة السياحة والآثار، دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية؛ لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل الاسترشادي تشغيل محال بيع العاديات والسلع السياحية تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف"):

أولًا محال بيع العاديات والسلع السياحية، والتي جاءت اشتراطات تشغيلها كالتالي:

• توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها والتخلص منها بطريقة آمنة.

• وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

• وضع لافتات داخل المحال للتنبيه بعدم لمس المعروضات.

ثانيًا: ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف") والتي جاءت كالتالي:

• الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل (50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية)، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام براكبين بحد أقصى في الليموزين.

• عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية.

• توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.

- التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

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يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن فتح المجال أمام السياحة الداخلية والخارجية بشكل جزئي ابتداءً من أول يوليو القادم، وذلك بفتح عدد من المدن الساحلية وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والغردقة، وكذلك فتح عدد من المتاحف والمواقع الأثرية منها منطقة أهرامات الجيزة والقلعة والكرنك وفيلة وأبو سمبل، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات الوقائية المعلن عنها.