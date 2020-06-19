أخبار مصر | بعد إشادة الفاو.. "الزراعة": رفع كفاءة منظومة إدارة الحبوب بتوجيه من السيسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إشادة الفاو.. "الزراعة": رفع كفاءة منظومة إدارة الحبوب بتوجيه من السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عددا من الإجراءات والترتيبات، والتي من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب، مثل تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير في مراحل الإنتاج والتداول مما ساهم في رفع الإنتاجية مع الجودة.

وجاء ذلك بعد تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الذي يشيد بكفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك.

وأكد القيصر أن الدولة تبني مشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصة القمح مما أدى إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك الأمر الذي استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).

وأضاف، أن وزارة الزراعة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا في جميع مراحله من التقاوي حتى الحصاد مرورا بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والأسمدة بأسعار مناسبة.

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وأكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن المعهد يبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة إنتاجية مصر من محصول القمح وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، مشددا على السعي دائما إلى تحقيق أعلى انتاجية من وحدة الأرض والمياه.

وتابع خليل أن الحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالاشراف على التقاوي المعتمدة التي توزع على المزارعين ودعم سعر القمح وبالتالي دعم المواطن في أسعار الخبز.

يذكر ان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها في قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التي تعوق سلسلة الإعداد.

وأفاد التقرير بأن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر موضحًا أن الخبز البلدي من المكونات الرئيسية في النظام الغذائي المصري.

كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذي يصنع من دقيق استخراج 82% سواء من القمح المحلي الذي تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.