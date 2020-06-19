أخبار مصر | رئيس الثانوية العامة يبعث رسالة طمأنينة للطلاب قبل الامتحانات: "ثقوا بنا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الثانوية العامة يبعث رسالة طمأنينة للطلاب قبل الامتحانات: "ثقوا بنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في رسالة للطلاب: "خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الثانوية العامة لهذا العام 2020 حيث ستبدأ امتحاناتهم يوم الأحد القادم الموافق 21/6/2020".

وأضاف في رسالته عبر الفيس بوك: ثقوا أبنائي اننا نبذل قصاري جهدنا من أجلكم للتأكد من إجراء امتحانات آمنة تحفظ سلامتكم متخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة كما أننا حرصنا على عقد امتحانات تضمن وتحقق تكافؤ الفرص للجميع وفقكم الله ورعاكم".

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.

واضاف: في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

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وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

ووجه نائب الوزير بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.

كما وجه بضرورة عرض الطالب الذي تستدعى حالته الصحية على المسئول الصحي بالمدرسة للحفاظ على أحقية الطالب، فضلًا عن قيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.

وسمحت الوزارة للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحان هذا العام في التقدم بطلب تأجيلها للعام المقبل، دون أن تحتسب من مرات التقدم، إلى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لهم.

كما سمحت الوزارة تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، أو إصابته أو أحد أفراد أسرته مع تقديم ما يثبت ذلك.