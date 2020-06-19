شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار» يكشف عن افتتاح 5 متاحف خلال 55 يوما (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، إنه في خلال الـ 55 يومًا المقبلة ستشهد مصر افتتاح عدد من المتاحف الجديدة لأول مره، لتضاف إلى قائمة المتاحف المصرية التي تضم أثارا من مختلف العصور.

وقال «وزيري» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، يأتي في في مقدمة هذة المتاحف متحف المركبات الملكية ببولاق، والذي تم العمل به قبل أحداث 2011، واستأنف العمل منذ بضع سنوات، ويضم العربات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، والذي بدأ العمل به منذ سنين وسيتم الإعلان عن الاكشافات التي تمت به بمنطقة «بوتو» تل الفراعين.

وأضاف «وزيري»، كما سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ، وأنه تم نقل 2500 قطعة أثرية متميزة بمتحف آثار شرم الشيخ كأول مرة يتم عرضها، مؤكدًا أن المتحف سيضم في جنباته أحدث الاكشافات الأثرية، وخاصة كشف منطقة سقارة، والذي يحتوي على مومياوات القطط والثعابين وأشبال الأسود والجعارين.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة الإدارية، والذي تم نقل مسلتين إليه من منطقة صان الحجر والذي تم ترميمه بأيادي مصرية خالصة، ليكون محاكاة عن العواصم المصرية، ومصر على مر عصورها، وصولًا إلى العصر الحديث.

وأشار «وزيري» إلى أنه سيتم افتتاح متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، ونقل المومياوات الملكية إليه، إلى جانب افتتاح قصر البارون والذي تم بتكلفة 175 مليون جنيه.

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