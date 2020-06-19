شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في «عزل جامعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم المدير الإداري لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في سموحه استقبال 11 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة.

وأوضحت «هبة» لـ«المصرى اليوم» أن الحصيلة الاجمالية للدخول وصلت إلى 631 حالة بعد الحالات الجديدة، مشيرة إلى أن حالات التعافي الاجمالية وصلت إلى 395 حالة حتى الآن فيما بلغ عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى مستشفيات للعزل الصحى ٧٥ حالة وبلغ عدد المحولين إلى التعايش المنزلي 102 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع الحالات المحجوزة للعلاج بالمستشفى إلى ٥٧ حالة فيما لم تسجل المستشفي سوى حالة وحيدة حتي الان.

وأضافت أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزي والمدينة الشبابية في أبو قير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة 570 غرفة عزل مجهزة.

وقالت إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين.

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