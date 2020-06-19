شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يبدأ المرحلة الثانية من حملة «كلمة شكرا مش كفاية» لدعم الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الهلال الأحمر المصري تنفيذ جهوده لمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من أثاره على المواطنين والمستشفيات والأطباء.

وبدأ الهلال الأحمر المرحلة الثانية من حملة «كلمة شكرا مش كفاية» بتوزيع أدوات الحماية الشخصية على الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمخصصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كرسالة شكر وتقدير للدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية في مواجهة انتشار الفيروس، حيث تستهدف تلك الحملة أكثر من 7000 طبيب وممرضة من الأطقم الطبية في 40 من مستشفيات العزل بالقاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، أسيوط، أسوان، قنا، والأقصر.

وفي نفس السياق، استقبل المحافظين بالمحافظات التي تنفذ فيها الحملة فرق الهلال الأحمر المصري للمشاركة في توزيع الهدايا المقدمة للأطقم الطبية ولتشجيعهم وشكرهم على رسالتهم الإنسانية.