شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 34 فندقا جديدا فى 7 محافظات تسلمت شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم 34 فندقا بسبعة محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان وبورسعيد والدقهلية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر و 8 فنادق بمحافظة جنوب سيناء بالاضافة الي 10 فنادق بالقاهرة الكبري وفندين بمحافظة مطروح وفندق واحد بمحافظة أسوان و6 فنادق بمحافظة بورسعيد و3فنادق بالمنصورة .

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 266 فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

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وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

قبل اتخاذ قرار باستئناف الحركة السياحية لمصر فى الاول من يوليو، كان هناك دراسات كثيرة فى الكواليس لوضع ضوابط وإرشادات قوية بطريقة علمية تضمن حماية الزائر والعاملين بالقطاع فى آن واحد، وخلال جلسات عمل كثيرة مع كافة القطاعات المعنية تم التوصل إلى وضع ضوابط تضع خارطة واضحة لتحركات الزائر منذ قراره زيارة مصر وحتى عودته أمنا لأرض الوطن، تلك الضوابط التى تم وضعها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت ضوابط مصر لعودة الحركة السياحية، والتى ستبدأ تدريجية فى الاول من يوليو لثلاث محافظات هى مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، 9 محاور أساسية غطت كل جوانب الرحلات السياحية سواء كانت ترفيهية أو ثقافية.