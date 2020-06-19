شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد المائية: محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث والعقوبة على غير الملتزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، مع الدكتور رجب عبد العظيم، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، ورؤساء الإدارات المركزية للتوجيه المائي والمشروعات، ومديري عموم التطوير والتوجيه المائى بمناطق الجمهورية، وذلك لمناقشة خطة كل إدارة فى تنفيذ شبكات الرى الحديث، سواء الأراضى القديمة أو المستصلحة و التى تُروى بالغمر بالمخالفة و الأشجار والبساتين.

وقام مديرو العموم باستعراض ما تم تنفيذه فى خطة التحول من الري بالغمر لتطبيق طرق الري الحديث ومدى التنسيق مع اللجان الإقليمية بكل محافظة وعرض المستهدف والجدول الزمني المقترح لنهو تغطية المناطق المستهدفة.

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ووجه عبد العاطي بسرعة تحرير محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث، و توقيع العقوبة على غير الملتزم بالتحول للرى الحديث من المزارعين لتحقيق محور ترشيد استخدام المياه و هو من الاهداف الأساسية للتغلب على اى تحديات مائية.