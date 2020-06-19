شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار يقرر تأجيل الزيادة السنوية لتذاكر المواقع الأثرية حتى مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدة قرارات تعمل على الترويج ودعم السياحة الثقافية خلال الموسم السياحي القادم، فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحفيز السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر.

وتضمنت هذه القرارات مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" والتى أطلقتها وزارة السياحة والآثار من عدة اشهر لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الاعلي للآثار، لأول مرة حينذاك، قرارا بتخفض نسبة 50٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا و الاقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50٪ من سعر التذكرة الكاملة، واستمرارا لهذا الدعم تم مد فترة تفعيل المبادرة، وذلك بشكل استثنائي، وحتى 31 اكتوبر 2020.

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كما وافق مجلس الإدارة أيضا على إرجاء زيادة أسعار التذاكر حتى 1 مايو 2021 والتى كان مقرر زيادتها فى شهر نوفمبر 2020 وذلك تحفيزا للسياحة الثقافية.

كما اعتمد مجلس الإدارة عدد من الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، في المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجي، حيث تم اعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، كما سيتم فتح متحف مطروح و متحف روميل في محافظة مطروح اواخر شهر يونيو، بالاضافة الي قرب انتهاء اعمال مشروع متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وستبدأ الحركة السياحية فى العودة تدريجيا الاول من يوليو فى ثلاث محافظات ساحلية هى مرسى مطروح والبحر الاحمر وجنوب سيناء.