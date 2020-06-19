ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق والهدف منها؟.. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لخصت نظام المحفظة النقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة فى النقاط العالية: 1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى. 2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه . 3. الكارت يكون لحامله ( بدون إسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص. 4. استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة . Advertisements 5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت . 6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة. 7- سعر الكارت الذكى الذى ستشحن عليه المحفظة النقدية 25 جنيه تدفع خلال استخراجه لأول مرة. 8- الهدف من هذا النظام راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة.

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