شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص ومستر هبدو.. نهاية العالم الأسبوع الجاى والجنازة حارة والميت بوست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من مستر هبدو، يقدم أكرم القصاص عدة فقرات يبدأها بنظريات الهبد الكوكبى، ومباراة نهاية العالم، عن نظرية على تويتر تتوقع نهابة العالم الأسبوع المقبل أو بعد المقبل، ويبنى أنصار نظرية نهاية العالم نظريتهم، على حسابات تقويم قبائل المايا مع التقويم الجوليانى والجريجورى، و سبق لهم وأعلنوا أن القيامة 2012 ومر العام ولم تقم القيامة، ولكنهم لم يشعروا بالملل ولايهمهم ما يواجهه العالم من فيروسات وهجمات..

ثم يشير أكرم القصاص إلى منجمى الهجص الذين يخرجون فى الفضاء والسوشيال ميديا ليعلنوا أنهم كانوا أول من توقع هجمات الفيروسات والأوبئة والتسونامى، لمجرد أن بعضهم قال قبل 10 سنوات إن أشياء سوف تحدث بعد سنوات، أو من يستخرجون من كتب التنبؤات الكبرى، ومنها نوستراداموس، أنه قال فى صفحة 25 إن أشياء سوف تطير فى الهواء وتطارد الإنسان، توبالوا هولوهولو الذى تنبأ ان طيورا سوف تهاجم الأرض فى العشرين بعد الثلاثين .

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ويتابع مستر هبدو نظرياته عن فيروس الريموت كونترول، وتبنى البعض لنظرية انه لايوجد كورونا ولا فيروسات ومع انهم يشاهدون معارف وبشر يمرضون ويموتون لكن راسهم والف سيف ان الموضوع كله مؤامرة لقتل البشر بالادوية واللقاحات، تتبعها هجمات تشكيلة مذنبات مع كويكبات بهدف اخلاء الارض والتحكم فى البشر واستعبادهم بعد تركيب ريموت كونترول فى اللقاح المنتظر وان كل من اصيبوا او ماتوا مجرد شائعات.

وعن هبدو و600 ألف شائعة، يتحدث أكرم القصاص عن تصريح شائعة منسوبة لوزيرة الصحة، بأن هناك 600 ألف متبرع بالبلازما، مع أن المصابين أقل من هذا، وبالرغم من نفى التصريح المزيف هناك عشرات الشائعات يوميا عن الاقتصاد والفيروسات والثانوية و قناة السويس .. ناس بتطلع شاعة وناس تنقلها نقلا عن بوست استنادا لبوست وتصبح نظرية تقوم على شائعة.

ويتابع اكرم القصاص عن فوزنهاور وكيف يصر بعض سكان الشوشيال ميديا توجيهات وتحليلات وتنبيهات ويصور بعضهم ان العالم كله ينتظر بوستاتهم لينفذوا نصائحه للحكام والخبراء واخيرا يتحدث عن بعض سكان العالم الافتراضى الذين يتشاجرون او يعين كل منهم نفسه وكيلا حصريا للايمان يدخل ناس الجنة او النار وايضا كيف يتقاتل اصحاب البوستات ويتبادلون اللكمات بالبلوكات وكل منهم يرى نفسه صواب مطلق وغيره سراب. و "الجنازة حارة والميت بوست".