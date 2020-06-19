شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات تغادر مطار القاهرة فى طريقها إلى إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت اليوم الجمعة مطار القاهرة 3 رحلات إستثنائية إلى لندن وألمانيا وإيطاليا لإجلاء 563 راكب من جنسيات مختلفة، وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران قد سيرت اليوم الجمعة رحلتين إلى كلا من لندن وميلانو وعلى متن كل رحلة منهما 174 راكب، فى حين سيرت إحدى شركات الطيران العالمية رحلة إلى فرانكفورت وعلى متنها 215 راكبا.

وأوضحت المصادر أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.