شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس روموالدو.. تعرف على سيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد القديس روموالدو ويروي الأب وليم عبد المسيح الفرنسسكانى سيرته في النقاط التالية: ولد عام 952 في مدينة رافينا في ايطاليا من عائلة نبيلة، في حداثته عاش حياة طائشة، إلا أنه صدم بسبب أحداث عنف دموي جرت بين أفراد عائلته.

عاد إلى الله واعتنق الحياة النسكية، وظل يتجول سنوات عديدة في بقاع إيطاليا، يبحث عن العزلة ويبني اديرة صغيرة.

اجتهد في إصلاح الحياة الرهبانية التى دب فيها الإهمال والتهاون في ذلك العصر

أسس دير "كاملدلي" وساهم في نشر هذه الرهبنة التى جاءت كحركة إصلاحية لرهبنة البندكتيين.

سعى إلى بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة والصلاة والصوم.

توفي يوم 19 يونيه عام 1027

ذاعت شهرة قداسته فأعلن قديساً سنه 1032 بعد خمس سنوات من وفاته .

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