شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 10 إجراءات ساعدت فى زيادة انتاج البطاطس والصادرات ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عدد من الإجراءات التى ساعدت على زيادة انتاج البطاطس المحلى وزيادة المعروض واستقرار أسعارها والصادرات الى الأسواق الخارجية ،ويزرع محصول البطاطس فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير ، وتضم الإجراءات التى ساعدت على زيادة انتاج البطاطس المحلى وزيادة المعروض .

-تحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج .

-تشديد الرقابة على عملية التخزين، والاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب.

-قيام الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

-تطبيق المنظومة الجديدة بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى باستخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاطس.

-التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية ، تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.

Advertisements

- استيراد تقاوى من مناطق الإنتاج تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.

- حملات مرورية مكثفة بغيطان البطاطس لزيادة الإنتاجى.

-مواجهة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

-تقديم حزمة ارشادية شهريا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد.

- تكثيف النشرات الارشادية حول طرق الرى والتسميد السليم .

كان الدكتور أحمد العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال في تصريحات لـ" الخليج 365"، إن بطاطس المائدة تحتل المركز الثانى بعد الموالح في الصادرات الزراعية ، حيث تغزو البطاطس جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي، وسط تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير ، مضيفا أن سبب زيادة الصادرات وفرة في الإنتاج وفتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة والتي تعثرت بسب فيروس كورونا.