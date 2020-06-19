شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 52 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٥٢ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٠٢٨ حالة حتى الآن.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.