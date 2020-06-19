«الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة شمالاً.. حار جنوباً.. والقاهرة 34

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.
والرياح نشطة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مثيرة للأتربة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر .
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى.
وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف،، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 80– 40 )، شمال الصعيد ( 45– 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 22»، الإسكندرية «29– 21»، قنا «36- 26»، الأقصر «37– 28»، أسوان «38 – 28».
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الوضع في مصر
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اصابات
50,437
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تعافي
13,528
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وفيات
1,938
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