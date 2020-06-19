شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التموين بالشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها التفتيشية والرقابية لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية وجشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.

وقامت حملة تموينية مشتركة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة منيا القمح والإدارة التموينية لتشديد الرقابة على كافة الأنشطة المختلفة بدائرة المركز أسفرت جهودها عن تحرير ١١ تقرير مخالفة لأصحاب مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحملة تموينية بنطاق المركز الزقازيق أسفرت عن تحرير ٨ محاضر لأصحاب محال تجارية ومخابز وتجار تموين لعدم ممارسة النشاط والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشنت إدارة تموين أبوكبير حملة تفتيشية على المخابز ومحلات الجزارة بنطاق المركز أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ١٩٨٠جنح ادط ضد صاحب مخبز أفرنجي لعدم وجود شهادة صحية، والمحضر رقم ١٩٨١ جنح ادط ضد صاحب محل جزارة لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على ٤ كيلو لحو، والمحضر رقم ١٩٧٩ جنح ادط ضد صاحب محل جزاره ببندرابوكبير لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على ٤ كيلو لحوم.