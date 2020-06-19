شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطي» يعلن الحرب على المخالفين لطرق الري من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع الدكتور رجب عبدالعظيم والدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والسادة رؤساء الإدارات المركزية للتوجيه المائي والمشروعات والسادة مديري عموم التطوير والتوجيه المائى بمناطق الجمهورية وذلك لمناقشة خطة كل إدارة في تنفيذ شبكات الرى الحديث سواء الأراضى القديمة أو المستصلحة والتي تُروى بالغمر بالمخالفة والأشجار والبساتين. وقام مديري العموم بإستعراض ما تم تنفيذه في خطة التحول من الري بالغمر لتطبيق طرق الري الحديث ومدى التنسيق مع اللجان الإقليمية بكل محافظة وعرض المستهدف والجدول الزمني المقترح لنهو تغطية المناطق المستهدفة. وجه الدكتور عبدالعاطي بسرعة تحرير محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث وتوقيع العقوبة على الغير ملتزم بالتحول للرى الحديث من المزارعين لتحقيق محور ترشيد استخدام المياه وهو من الاهداف الأساسية للتغلب على أي تحديات مائية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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