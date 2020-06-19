شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل ممثلي شركة «اندورما» الهندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الجمعة، ممثلي شركة «اندورما دانسري»، إحدى الشركات الهندية في مجال البوليستربحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتيرالعام .

وفي اللقاء تم استعراض العلاقة المصرية الهندية الطيبة التي تربط بين الشعبين منذ سنوات طويلة، مؤكدا على: «اننا نشجع الاستثمار الجاد الذي يوفر فرص عمل جديدة للشباب ويزيد من الاقتصاد المصري والدخل القومي» .

وتطرق الحديث حول توفيرالمناخ الجيد وتقديم كافة التسهيلات للشركات على ارض السويس الامر الذي يعطي دفعة قوية في عملية الاستثمار، وفي اللقاء تم التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع في العديد من المجالات بالسويس .

حضر من الجانب الهندي السيد مشرا المدير الإقليمي والعضو المنتدب للشركة واشوك سومان مساعد المدير الاقليمي للمبيعات والتسويق ورامروا المدير التنمفيذي للمصنع ومحمد البحيري المدير الاقليمي للنظم والمعلومات بالشركة .