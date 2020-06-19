شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب السيدة زينب: وباء كورونا سيرحل.. علينا بالتكافل فالاحتكار يجلب سخط الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة النشر بوزارة الأوقاف أن شعور الإنسان بأن مقادير العالم بيد الله يبث الطمأنينة في نفسه، ويجعله لديه استعداداً للمحن والابتلاءات .

وأضاف في خطبة الجمعة والتى حملت عنوان أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) وأقيمت شعائرها بمسجد السيدة زينب بحضور عشرين من العاملين بالمسجد، أن هناك آدابًا يجب التحلي بها عند نزول المحن ومنها آداب مع الخالق بصدق الرجوع اليه مشيراً ان المحنة فرصة حقيقية للرجوع إلى الله، وعلى الإنسان التضرع بين يدي الله وصدق الالتجاء إليه والتوكل والاعتماد عليه.

ووأضح مكي ان هناك آداب للمحن مع الخلق فعلينا بالتراحم والتكافل والتعاون والاكثار من الصدقات، لافتاً إلى ثناء صلى الله عليه وسلم على قبيلة الاشعريين لتعاونهم وقت الشدائد حينما قال «إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إذا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أوْ قَلَّ طَعامُ عِيالِهِمْ بالمَدِينَةِ جَمَعُوا ما كانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بيْنَهُمْ في إناءٍ واحِدٍ بالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وأنا منهمْ».

وشدد الخطيب على ترك الاستغلال والاحتكار مؤكداً أن «من الذين يفعلون ذلك يتعرضون لسخط الله وكم من أزمة في التاريخ لم يكن سببها قلة الموارد وإنما الطمع والجشع»، وطالب بالإكثار من الصدقات فهي سبب لرفع البلاء.

واختتم خطيب الجمعة أنه ما من محنة إلا لها نهاية ووراءها حكمة وغاية، ووباء كورونا سوف يرحل ان طال أو قصر الزمان فللمحن آداب اذا التزم العبدبها مضى أمر الله عليه فيها وكان مأجوراً وأن أهملها خاب وخسر.

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