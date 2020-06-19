شكرا لقرائتكم خبر عن تعامد الشمس على مذبح «الملاك ميخائيل» بكنيسة كفر الدير بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بالكنيسة، دون أن يشهد ذلك الحدث أي مظهر من مظاهر الاحتفال نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وقرار غلق الكنائس لمنع التجمعات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه قال المهندس مجدي غبريال، مؤسس فريق ترميم الكنيسة وأحد أعضاء الفريق المتطوع أن الكنيسة اتخذت قرارًا بإلغاء الاحتفالات بكل المناسبات الهامة خلال هذه الفترة لمنع التزاحم والتجمعات؛ تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتا إن تلك الظاهرة الفلكية تتكرر مرتين في العام داخل تلك الكنيسة في الأول من شهر مايو وهو عيد مارجرجس، والتاسع عشر من شهر يونيو وهو عيد الملاك ميخائيل، موضحا أنه تم رصد تلك الظاهرة بالصدفة عام 2014 أثناء أعمال الترميم، ومنذ ذلك الوقت يتم الإعداد لها ومتابعتها سنويًا والتي تستمر لمدة تتراوح ما بين 60: 90 دقيقة.

فيما أكد القس ويصا حفظي راعي الدير إنه يُصلي وجميع الإخوة أن يحفظ الله بلادنا من كل سوء وأن تزول الغمة والكرب في أسرع وقت.

تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير بالشرقية

تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير بالشرقية

تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير بالشرقية

تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير بالشرقية