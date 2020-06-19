شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 3 مصابين جدد من «كورونا».. وحصيلة التعافي ترتفع لـ240 حالة بـ«عزل العجمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية تعافى ٣ حالات جديدة من مصابى الفيروس الجمعة بالمستشفى ليصل اجمالى حالات الشفاء التام ٢٤٠ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضحت أنه تم تحويل حالتين جديدتين إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيها واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات ٦٣ فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس واجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على ان يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.