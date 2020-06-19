شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وضع خطة طوارئ في جميع المحافظات لضمان استمرار التغذية الكهربائية خاصة في أماكن انعقاد اللجان الخاصة بالإمتحانات.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن كل قطاعات الكهرباء للجان الثانوية العامة بشكل جيد من خلال برامج الصيانة المستمرة لكل وحدات إنتاج الكهرباء، وصيانة خطوط شبكة نقل الكهرباء ووحدات التوزيع في كل مناطق الجمهورية، وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف طوارئ في كل شركات التوزيع لاستقبال شكاوى المواطنين من آية انقطاعات تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف «حمزة»، أن مشروعات تطوير شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء ساهمت بشكل كبير في استقرار الشبكة القومية وعدم وجود انقطاعات كبيرة مثلما كان يحدث في سنوات سابقة.

وأشار إلى أن استقرار تدفق الوقود لمحطات الإنتاج ساهم في انتظام عمل كل وحدات إنتاج الكهرباء، وذلك يرجع للتعاون الكبير والمستمر مع وزارة البترول، مضيفا أن قطاع الكهرباء نجح أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة في عدم اللجوء لتخفيف الأحمال منذ منتصف 2015، وأن الانقطاعات التي تحدث من وقت لآخر جاءت نتيجة أعطال فنية بالمنشآت وليس لتخفيف للأحمال، وأغلبها يرجع لارتفاع الأحمال على الكابلات المغذية للمنشآة وعدم تحملها للأحمال الكبيرة، أو قيام بعض الاشخاص بالحفر وقطع كبلات الكهرباء، مطالبا المواطنين بسرعة التواصل مع الخط الساخن للكهرباء على الرقم الموحد 121 عند حدوث آية مشكلة في التيار.