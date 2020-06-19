شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة المقرر لها 21 يونيو الجارى، وذلك بإعتماد خطط التأمين التي تشمل الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وقال وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن خطة التأمين تمتد إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات.

وأضاف البيان، أن مديرى الأمن على مستوى الجمهورية قاموا بتفقد محيط لجان الإمتحانات، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين.. والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الإمتحانات.