شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لتعقيم لجان الثانوية العامة لنزلاء السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع السجون عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتعقيم لجان الثانوية العامة للنزلاء المتقدمين لأداء الإمتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحياً ومعيشياً وتعليمياً وتأهيلياً وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى داخل السجون إتساقاً مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد وبمناسبة الإعداد لإمتحانات الثانوية العامة.

وجهز قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عدد من اللجان لإمتحانات الثانوية العامة بالسجون المختلفة، حيث قام القطاع بإتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية وتعقيم كافة اللجان ومحيطها الخارجى بشكل كامل وتوفير التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق مع مراعاة تخفيض الأعداد داخل اللجان والحرص على مسافات التباعد بين النزلاء.

كما يأتى ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلى من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والإهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.

قطاع السجون يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتعقيم لجان الثانوية العامة للنزلاء المتقدمين لأداء الامتحانات بمختلف السجون