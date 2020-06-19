شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لاجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب من أجل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حسام زكى الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية ان الامانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

واشار الأمين المساعد الى انه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له ان يكون خلال الاسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.