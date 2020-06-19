شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتابع أعمال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة تقدم خطط العمل الخاصة بالجهاز، وتم استعراض الخطوات التي تمت بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP PforR) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية.

جاء الإجتماع بحضورالدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وفريق العمل بالجهاز، بالإضافة إلى فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة استمرار التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات والجهاز من خلال الاجتماعات التي تتم عبر «الفيديو كونفرانس» حتى يمكن متابعة الأعمال بشكل دوري، ووجه الشكر لأعضاء الجهاز على حجم وسرعة الإنجاز في مرحلة جمع البيانات التي قام بها فريق عمل الجهاز بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى المشروع بالمحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية.

كما تم التأكيد على دور الجهاز في حماية المستهلك والدعم الذي سوف يتم تقديمه إلى الجهاز لتعزيز أدائه ودوره، حيث قام فريق العمل بالجهاز بعرض ما تم انجازه بخصوص هذه الدراسة البحثية، التي تعتبر من صميم عمل الجهاز، وتؤكد على دور الجهاز في حماية المستهلك.