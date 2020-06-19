تعرف على ضوابط استئناف الرحلات السياحية إلى مصر (مستند)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت وزارة السياحة عن دليل إرشادي يضم ضوابط استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. ويتضمن الدليل 9 ضوابط لتشغيل الفنادق والمطاعم السياحية والرحلات البحرية والنقل السياحى، وحزم حوافز للسياح ومنظمى الرحلات الأجنبية والحصول على شهادة السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والاثار لعودة تشغيل الفنادق أحد أهم الضوابط لعودة السياحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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