شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تخصيص 46 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة متنوعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 46 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك في إطار جهود الهئية لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (377) بمساحة 966.68م2، وقطعة الارض رقم (379) بمساحة 966.68 م2، بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقمB15) ) بمركز خدمات جنوب القرنفل، بنشاط تجارى – إدارى، وقطعة الأرض رقم (خ5) بمساحة بمركز خدمات النرجس فيلات، بنشاط تجارى، وقطعة الارض رقمA68) ) بمركز خدمات البنفسج (1)، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض رقم (55) بمركز خدمات البنفسج (1)، بنشاط تجاري – إداري، وقطعة الارض رقم (60-3) بمركز خدمات الياسمين، بنشاط إداري، وقطعة الأرض رقم (355 / 3) بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجاري، وقطعتي الأرض رقم (خ7 – خ9) بمركز خدمات النرجس فيلات، بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقمA21) ) بمركز خدمات جنوب الاكاديمية، بنشاط طبي، وقطعة الأرض رقم S13)) بمركز خدمات المثلث، بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (82) بالقطاع الأول بمركز المدينة، بنشاط مجمع بنوك.

وأضاف وزير الإسكان: في مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة الأرض رقم 15 بالمنطقة الصناعية المحصورة بين المنطقة الصناعية A1 والمنطقة الصناعيةA6، بنشاط مصنع، وقطعة الأرض رقم 20 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض جزء ج بالمجاورة رقم 59، بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم 9 بالمنطقة الصناعية جنوب A6، بنشاط مصنع، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشمالية، بنشاط مدرسة، وقطعة الأرض رقم (505) بإمتداد الصناعية الثالثة، بنشاط خدمي صناعي، وقطعة الأرض رقم (9) الكائنة على محور جمال عبدالناصر بجانب مول العرب بمنطقة النوادي، بنشاط جامعة، وقطعة الأرض بمساحة حوالى 175 فداناً بمنطقة التوسعات الشرقية، بنشاط عمراني متكامل، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة الأرض رقم 30-31 بالمحور المركزي بالمدينة، بنشاط تجاري – إداري، وقطعة الأرض بالمجاورة الخامسة بالحي التاسع، بنشاط طبي، وقطعة الأرض بمنطقة خدمات دار مصر، بنشاط تجاري – إداري.

وأوضح الوزير، أنه في مدينة العبور، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (1) أ بلوك 27001، بنشاط مصنع، وقطعة الأرض رقم (39) بمركز خدمات الحي السادس، بنشاط سكني تجاري، وقطعة الأرض رقم (9) بلوك 18092 بمركز خدمات الحي التاسع، بنشاط سكني تجاري إداري، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (19) بمركز خدمات المجاورة الرابعة- إسكان عائلي 1، بنشاط حضانة، وقطعة الأرض رقم (55) بالمنطقة الترفيهية، بنشاط تجاري اداري سكني، وقطعة الأرض رقم (12) بمركز خدمات إسكان الشباب100م2، بنشاط إداري، وقطعة الأرض رقم (1) بمركزخدمات المجاورة الرابعة- المنطقة الثانية عمارات، بنشاط تعليمي، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (8/) بالمنطقة السكنية الثالثة، بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة الأرض رقم (12) بمنطقة المطورين الصناعية، بنشاط صناعي غذائي، وقطعة الأرض رقم (88) بالمنطقة الشمالية الشرقية، بنشاط زراعي.

وأشار إلى أنه في مدينة بدر، تم تخصيص قطعه الأرض رقم (43) بمنطقة الخدمات المطلة على طريق السويس بالحي المتميز 2، بنشاط تجاري – إداري، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمركز الحى الأول بإمتداد المدينة، بنشاط عمراني متكامل، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب حورس، بنشاط طبي، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (15) بمنطقة سكن مصر، بنشاط تجاري، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (181) بالمجاورة الخامسة، بنشاط حضانة، وقطعتي الأرض رقمي (160، 161) بمركز خدمات المجاورة الرابعة، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض رقم (164) بالمجاورة الثالثة- مركز خدمات الحى الأول، بنشاط مول تجاري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار: في مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (6ع) بمنطقة أرض المعارض، بنشاط معرض، وفي مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض بمنطقة أعلي أراضي الإسكان الاجتماعي (3) على طريق القاهرة / المنيا الصحراوي، بنشاط مدرسة، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض بالمنطقة التعليمية بالحي السكني الثالث، بنشاط مدرسة، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة امتداد المنطقة الصناعية، بنشاط صناعي، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة الارض بمساحة 1240 م2 بالمجاورة الثالثة بالحي الاول، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الكاثوليك.

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