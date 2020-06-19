شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 2200 مترًا من الأرض الزراعية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ قرارى إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بمركزى دمنهور والمحمودية على مساحة نحو 2200 مترًا مربعًا.

وأوضح أنه تم تنفيذ قرار إزالة تعديات على مساحة 1200 مترًا من الأرض الزراعية في قرية البرنوجى التابعة لمجلس قرية نديبة بمركز دمنهور، وتنفيذ قرار آخر لإزالة تعديات على مساحة ألف مترًا من الأرض الزراعية بقرية سيدة عقبة بمركز المحمودية.

وأكد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك منع البناء المخالف، وأهاب بالمواطنين بعدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والقيام بالتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف.