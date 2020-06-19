شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مستشفى دكرنس ورئيس «عزل المطرية» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، اليوم الجمعة، عن إصابة اثنين من الأطباء بفيروس كورونا المستجد وهما: الدكتور علاء حبيب، مدير مستشفى دكرنس العام، والدكتورة سلوى فرحات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزي، وذلك خلال قيامهما بأداء أعمالهما في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له الشكر لجميع الفرق الطبية لما يواجهونه من مخاطر في معركة منع انتشار فيروس كورونا.
وقال في البيان «أتمنى الشفاء العاجل لجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية داعيا الله ان يتم شفاؤهم في القريب العاجل وأن يمتعهم بدوام الصحة والعافية وأن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء».
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