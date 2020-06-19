شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

وقال الأمين المساعد ، الى انه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع ، والمتوقع له ان يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصرى علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

Advertisements