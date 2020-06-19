شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات استثنائية من عدة دول عربية تقل 952 عالقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل مطار القاهرة اليوم الجمعة 6 رحلات استثنائية قادمة من عدة دول عربية وعلى متنها 952 عالقا، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن 6 رحلات وصلت مطار القاهرة الدولى قادمة من الطائف والجوف والرياض وجده من المملكة العربية السعودية فى حين وصلت رحلة قادمة من مدينةً دبى بالإمارات العربية المتحدة كما وصلت الرحلة الأخيرة من مدينة عدن اليمنية، ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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