شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلق على ذروة الإصابات والموجة الثانية والفيروس الجديد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن العلاج ببلازما المتعافين من كورونا هام للمرضى ما قبل وضعهم علي جهاز التنفس الصناعى قائلاً:"البلازما بما تحتوية من أجسام مضادة تمثل وسائل دفاعية جاهزة لمحاربة فيروس كورونا عند المصابين، والعلاج ببلازما المتعافين له ضوابط منها سن المتبرع يكون مناسب وبعد 15 يوم من التعافي، ويشترط أن لا يكون سيدة حامل أو شخص يعانى من أمراض فيروسية مثلا منقولة عن طريق الدم".

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الذين يتلقون العلاج بالبلازما أقل من 15%، وأضاف من 80 إلى 85% من الحالات المصابة بكورونا بسيطة تتعافي سريعا، بينما لدينا 15% من الحالات إصابتها متوسطة وشديدة، وتابع: نتائج العلاج بالبلازما مبشرة معمول بها في 5 مستشفيات تقريبا كتجربة إكلينيكية.

وحول مسألة الوصول لذروة الإصابات من عدمها، أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح: "القدرة على اكتشاف المواطنين وعزلهم وتقديم العلاج مع التقليل من دائرة الانتشار المجتمعي للمرض، يؤدى إلي انحسار المرض ، وانخفاض الإصابات الجديدة، ومن هنا تقل المعدلات، أما مع وجود اكتشاف للمرض وعزل المصابين وعلاجهم في ظل وجود انتشار مجتمعى للمرض يتسبب في تصاعد منحنى الإصابات وتابع: هناك طريقتان فى العالم لمواجهة فيروس كورونا، الطريقة الأوروبية والطريقة الصينية، ومصر تعمل علي نسق الطريقة الصينية .

وعن الموجة الثانية من الإصابات بكورونا قال: لا يوجد ما يسمى بالموجة الثانية ولم تعلن دولة فى العالم حتى الآن عن خلوها من المرض نهائيا وكما حدث ان الصين بقيت وقت من الزمن دون تسجيل اصابات مرضية بفيروس كورونا وبعدها بدأت في تسجيل إصابات في بكين والفيروس هو نفسه وليس هناك فيروس جديد كما يردد. البعض وتابع : هناك تطور للفيروس وتحور لكنه فى النهاية هو كورونا المستجد.

Advertisements

وأوضح أن الدولة وضعت خطط للتعايش الكامل مع فيروس كورونا لحين توفير لقاح يكون حائط صد وآلية للحماية من الإصابة بالفيروس وتابع : علينا الالتزام بالتباعد الإجتماعي والمسافات البينية مع الأطراف المختلفين منعا لنقل العدوى.

وكان الدكتور محمد عبد الفتاح أشاد بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدا أهمية غسل الأيدي بالمياه والصابون باستمرار.

وكشف عبد الفتاح عن أعراض كورونا قائلا: «تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق مع صعوبة في التنفس».

وناشد المواطنين بالذهاب إلى المستشفى حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وأكد رفع كفاءة الخط الساخن 105 الخاص بوزارة الصحة، وزيادة القدرة الاستيعابية الخاصة بها.