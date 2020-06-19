شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": منع بث أى برامج طبية إعلانية إلا بعد موافقة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسودة كود البرامج الطبية والتي تنظم حالة الفوضي في هذه البرامج حماية للمشاهدين من الخداع والتضليل بخلط الإعلام بالإعلان، حيث ينظم الكود قواعد بث البرامج الإعلامية والإعلانية.

و حصل ”الخليج 365” على الملامح النهائية لمسودة الكود قبل الموافقة عليها من قبل المجلس و عرضها على نقابة الأطباء، حيث تضمنت المسودة منع بث أى برامج طبية إعلانية الا بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام ، كما يمنع الكود الترويج للأدوية و المنشآت الطبية الا بعد موافقة وزارة الصحة ومنع استخدام المرضى فى الترويج للأدوية و المنشآت الطبية ، كما يمنع نشر صور العمليات .

Advertisements

و من جانبه، قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القانون أعطى المجلس سلطات واسعة فيما يخص بتقييم الموقف الإعلامى و تقييم المخالفة و تحديد العقوبة المناسبة لها، مشيرا الى أن العقوبات منصوص عليها فى لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس .

و ذكر جمال شوقى أنه فيما يخص قواعد ضبط المشهد الخاص بالبرامج الطبية سنلتزم بالقوانين الخاصة بوزارة الصحة، مشيرا الى أن المجلس وافق على مسودة الكود بشكل مبدئى لحين التشاور بشأنه مع نقابة الأطباء .