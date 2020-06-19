حرصا على حياتهم.. الداخلية تُعقم لجان الثانوية العامة بالسجون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتجهيز عدد من اللجان لامتحانات الثانوية العامة بالسجون المختلفة.

واتخذ القطاع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم كافة اللجان ومحيطها الخارجي بشكل كامل وتوفير التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق مع مراعاة تخفيض الأعداد داخل اللجان والحرص على مسافات التباعد بين النزلاء.

يأتي ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلي من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيا ومعيشيا وتعليميا وتأهيليا وتفعيلا لإجراءات الطب الوقائي داخل السجون اتساقا مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد وبمناسبة الإعداد لامتحانات الثانوية العامة.