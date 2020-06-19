قبل امتحانات الثانوية.. ضبط طالب يروج لبيع سماعات لاستخدامها في الغش على "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال لإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط طالب لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها في أعمال الغش داخل لجان الامتحانات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (طالب، مقيم بمنطقة المنشأة بمحافظة سوهاج) بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان الإمتحانات. Advertisements وأسفرت جهود الفحص الفني وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة ( طالب – مقيم بمحافظة سوهاج ،وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها. بمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع سماعات الغش الصغيرة للطلاب الراغبين في شرائها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الاستفادة مادياً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة للتحقيق.

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